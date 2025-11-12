DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.362 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1586 ±-0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.196 +1,7%
Kurs der Alphabet A (ex Google)

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Mittwochabend ein

12.11.25 20:23 Uhr
Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Mittwochabend ein

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 286,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
247,25 EUR -4,45 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 286,28 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 283,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 291,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.380.730 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2025 bei 291,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 1,96 Prozent wieder erreichen. Bei 140,53 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 103,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,556 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 292,20 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 29.10.2025 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 2,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,55 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 88,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,56 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

