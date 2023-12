Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Dienstagmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 131,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 1,2 Prozent auf 131,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 73.128 Stück.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 6,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.01.2023 Kursverluste bis auf 84,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 35,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 148,71 USD an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.693,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.092,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

