Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 132,42 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 132,42 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging bis auf 131,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 131,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.080.199 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 141,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2023). 6,65 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 35,92 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.092,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

