Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 122,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 122,76 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 122,30 EUR. Mit einem Wert von 123,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 11.747 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 8,18 Prozent niedriger. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.693,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 01.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

