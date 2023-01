Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Kurseinbußen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 84,07 EUR. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 83,83 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 12.434 Aktien.

Am 02.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 135,13 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,78 Prozent. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,77 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 5,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,06 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Alphabet A (ex Google)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 01.02.2024.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie gibt an der NASDAQ leicht nach: Google-Rivalen sehen günstigen Moment für Attacke

Alphabet-Aktie beendet Handel an der NASDAQ in Grün: Bundeskartellamt kritisiert Googles Datenverarbeitung

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt