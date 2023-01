Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) wird am Nachmittag ausgebremst

Um 04:22 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 83,98 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,38 EUR nach. Bei 84,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.420 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 135,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 37,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,77 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 5,28 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.10.2022 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,06 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 69.092,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 65.118,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

