Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:22 Uhr die Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 84,19 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,20 EUR aus. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,00 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 954 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Bei einem Wert von 79,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,54 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,72 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie gibt an der NASDAQ leicht nach: Google-Rivalen sehen günstigen Moment für Attacke

Alphabet-Aktie beendet Handel an der NASDAQ in Grün: Bundeskartellamt kritisiert Googles Datenverarbeitung

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt