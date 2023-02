Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag Verlust reich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 88,50 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 88,30 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,33 EUR. Zuletzt wechselten 66.116 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 130,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,29 Prozent hinzugewinnen. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,77 EUR. Abschläge von 10,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 02.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 76.048,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.325,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,16 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Rezessionssorgen im Tech-Sektor: Nach massivem Stellenabbau will Google-CEO Pichai eigenes Gehalt und Manager-Boni kürzen

NASDAQ-Wert Microsoft-Aktie in Rot: Microsofts ChatGPT hält Fragen eines US-Medizinexamens stand

Die 30 bestbezahlten CEOs in den USA