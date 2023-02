Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagvormittag auf rotem Terrain

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 88,59 EUR ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,33 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.002 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 130,70 EUR erreichte der Titel am 05.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 32,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,77 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,06 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 129,63 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

