Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 146,41 USD.

Um 12:03 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 146,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.161 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 153,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,50 Prozent.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.310,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.048,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

