Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 145,14 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 145,14 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 144,20 USD ab. Bei 144,87 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 5.667.916 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 30.01.2024 markierte das Papier bei 153,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 5,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 38,97 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86.310,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76.048,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

