Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 136,94 EUR zeigte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 136,94 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 137,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 136,20 EUR. Bei 136,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 7.833 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 142,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.03.2023 bei 83,58 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 38,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 156,13 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 76.048,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 86.310,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,80 USD je Aktie aus.

