Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Mittag vor

Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte um 13:03 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,4 Prozent auf 91,93 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 138.064 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,75 USD) erklomm das Papier am 30.03.2022. Gewinne von 36,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 10,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 76.048,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Aktie aus.

