Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 17:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 91,62 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 91,97 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 90,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 12.617.162 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,26 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 9,94 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.048,00 USD im Vergleich zu 75.325,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Aktie aus.

