Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Mittwochmittag kaum Ausschläge

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 138,44 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 138,44 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.442 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 15.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 33,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

