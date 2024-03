Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 140,40 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,4 Prozent auf 140,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 140,73 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 7.115.753 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,78 USD. Dieser Kurs wurde am 30.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 15.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Am 30.01.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 86.310,00 USD gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

