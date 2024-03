Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) behauptet sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 138,40 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:22 Uhr bei 138,40 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 7.633 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,11 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,44 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 33,21 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,05 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 86.310,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.04.2024 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,79 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

