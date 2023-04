Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:02 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 104,85 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 37.765 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,40 USD erreichte der Titel am 21.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,20 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 25,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Am 02.02.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet. Alphabet A (ex Google) dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

