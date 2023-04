Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag gesucht

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 106,83 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,01 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 4.731.832 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 131,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,70 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 28,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 23.04.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,13 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

