Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Verlusten

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 95,06 EUR. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 95,04 EUR. Bei 95,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.695 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 121,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). 21,52 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 23.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,13 USD je Aktie belaufen.

