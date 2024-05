Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 164,66 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 164,66 USD. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 164,00 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,00 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 2.187.969 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.04.2024 auf bis zu 174,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 6,10 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,36 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 29,94 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,320 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 176,75 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,18 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 80,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,70 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2024 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,51 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

