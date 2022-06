Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 2.078,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2.037,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.067,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.068 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2.702,50 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2022. Gewinne von 23,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1.906,00 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,05 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 3.335,71 USD.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 26.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 24,62 USD gegenüber 26,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 68.011,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 55.314,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 132,94 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Kurswende an den Aktienmärkten: Wie sich Mutige jetzt positionieren

Kündigung droht: So kompromisslos stellt sich Elon Musk gegen Homeoffice-Wunsch von Tesla-Mitarbeitern

Microsoft-Aktie schwächer: Corint Media schaltet wegen Urheberrechtstreit Schiedsstelle ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com