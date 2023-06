Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag freundlich

Um 12:01 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 124,37 USD nach oben. Zuletzt wechselten 15.395 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,04 USD erreichte der Titel am 08.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,62 Prozent niedriger. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 130,75 USD angegeben.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.787,00 USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,41 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

