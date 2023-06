Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 115,36 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 115,48 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,12 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 4.741 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 120,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,82 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 130,75 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 69.787,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 68.011,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,41 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

