Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Donnerstagmittag

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 120,09 USD.

Werte in diesem Artikel

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:04 Uhr 1,0 Prozent. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 25.040 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 08.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,04 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,60 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,88 USD aus.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,17 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 69.787,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68.011,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 präsentieren.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,42 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie im Plus: ver.di ruft am "Prime Day" zu Warnstreiks bei Amazon auf - Klage gegen verschärfte EU-Regulierung

Analystenlieblinge in den Top-Branchen KI und EV: NVIDIA wird seinem Ruf gerecht - Tesla-Aktie nicht

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie: Google-Tochter DeepMind arbeitet an KI "Gemini" - Leistungsfähiger als ChatGPT?