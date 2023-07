Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Donnerstagvormittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 107,38 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 107,38 EUR zu. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,46 EUR. Bei 107,14 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten 2.082 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 120,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 12,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 25,68 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,88 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.787,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.011,00 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,42 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

