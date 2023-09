Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Mittag auf rotes Terrain

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 134,81 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 134,81 USD nach. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.099 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 137,48 USD markierte der Titel am 12.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 1,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,34 USD. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 61,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,14 USD.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 74.604,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie schließt dennoch mit Verlusten: Apple macht iPhones Pro attraktiver - Neue iPhones mit USB-C - Apple Pay nun auch bei Postbank

NASDAQ-Titel Alphabet-Aktie in Rot: Prozessauftakt zu Wettbewerbsklage der US-Regierung gegen Google

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison