Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) büßt am Nachmittag ein

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 134,34 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 134,34 USD abwärts. Bei 134,21 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 135,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.222.487 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 12.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 83,34 USD erreichte der Anteilsschein am 04.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 37,96 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. In Sachen EPS wurden 1,44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 74.604,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

