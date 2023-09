Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 125,76 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 09:21 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 125,76 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 125,02 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,52 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 9.447 Aktien.

Am 11.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,78 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 36,54 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,14 USD.

Am 25.07.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.10.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

