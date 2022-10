Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag im Minus

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 100,24 EUR ab. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 100,24 EUR ein. Bei 100,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 135,13 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 25,82 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,18 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 140,00 USD an.

Am 26.07.2022 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 69.685,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 61.880,00 USD in den Büchern standen.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q3 2022 wird am 25.10.2022 erwartet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 26.10.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,20 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

