Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 138,05 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:04 Uhr um 0,7 Prozent auf 138,05 USD ab. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.457 Stück gehandelt.

Am 12.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 141,22 USD. 2,30 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 65,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,14 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,44 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.685,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 74.604,00 USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,68 USD je Aktie belaufen.

