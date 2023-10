Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag südwärts

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 138,72 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 138,72 USD nach. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 138,64 USD ein. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 139,25 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.579.501 Stück gehandelt.

Am 12.10.2023 markierte das Papier bei 141,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,80 Prozent zulegen. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 146,14 USD.

Am 25.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.604,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

