Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 131,76 EUR abwärts.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 09:19 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 131,76 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 131,54 EUR. Bei 131,74 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten 3.418 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,70 EUR erreichte der Titel am 12.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 39,43 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 146,14 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 74.604,00 USD umgesetzt, gegenüber 69.685,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

