Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Abend fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 243,12 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 243,12 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 243,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 240,19 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.842.853 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,00 USD) erklomm das Papier am 20.09.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 5,30 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 73,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,557 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 240,33 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025 vor. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,89 USD je Aktie eingefahren. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 29.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Alphabet A (ex Google) möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

