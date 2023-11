Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 132,27 USD.

Die Aktie verlor um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 13.065 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 6,77 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,86 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 35,84 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,71 USD aus.

Am 24.10.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

