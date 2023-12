Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 16:08 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 132,68 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 133,50 USD. Bei 133,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.113.122 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 84,86 USD fiel das Papier am 07.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,04 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,14 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 76.693,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,74 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie: Das waren die beliebtesten Google-Fragen

EU-Einigung: Verschärfte Regulierung für künstliche Intelligenz geplant

Millionen hypothetische Materialien entdeckt: Hilfe für Batterien, Solarpaneele und Computerchips-Entwicklung kommt von Google-DeepMind-KI