Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag im Aufwind

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 123,08 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 123,08 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 123,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 3.414 Stück.

Bei 133,70 EUR markierte der Titel am 12.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,63 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR. Mit Abgaben von 35,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 148,71 USD.

Am 24.10.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.693,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 69.092,00 USD eingefahren.

Am 01.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie: Das waren die beliebtesten Google-Fragen

EU-Einigung: Verschärfte Regulierung für künstliche Intelligenz geplant

Millionen hypothetische Materialien entdeckt: Hilfe für Batterien, Solarpaneele und Computerchips-Entwicklung kommt von Google-DeepMind-KI