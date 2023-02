Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag nach

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 87,58 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 86,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 88,39 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 77.880 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 05.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 130,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q1 2023 wird am 25.04.2023 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,16 USD je Aktie aus.

