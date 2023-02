Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag höher

Um 09:22 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 88,53 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 88,53 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,39 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.336 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 130,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 32,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,98 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 76.048,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

