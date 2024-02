Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Mittag zu

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 146,06 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 146,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 46.659 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 25.02.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,58 USD. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 64,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 156,13 USD.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,05 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent auf 86.310,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76.048,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

