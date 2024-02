Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Zuletzt stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 145,43 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:08 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 146,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,06 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.847.660 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,78 USD erreichte der Titel am 30.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 5,43 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,58 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 156,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 86.310,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 76.048,00 USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

