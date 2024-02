Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 135,94 EUR.

Um 09:21 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 135,94 EUR nach oben. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 136,20 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,44 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 3.499 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 4,83 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,58 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,52 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 30.01.2024 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 86.310,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76.048,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 6,80 USD fest.

