Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag fester

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 22:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 91,11 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,09 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 25.790 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.03.2022 auf bis zu 143,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 36,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,34 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,32 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.048,00 USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

