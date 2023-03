Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger greifen bei Alphabet A (ex Google) am Nachmittag zu

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 17:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 94,06 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 94,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 92,55 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 10.109.391 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 143,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 34,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 12,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76.048,00 USD umgesetzt, gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

