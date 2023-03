Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Aufschlag

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 22:00 Uhr 0,5 Prozent. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,56 USD zu. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,09 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 2.914 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 143,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.03.2022). Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 36,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,32 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,63 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,15 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

