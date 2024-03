Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 142,71 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 142,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 12.559.944 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,76 Prozent hinzugewinnen. Am 16.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 92,64 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 156,13 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 30.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 86.310,00 USD gegenüber 76.048,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 6,80 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

