Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit KursVerlusten

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 107,04 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 13.736 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 131,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 28,44 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 130,00 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 76.048,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 23.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

