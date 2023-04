Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 16:08 Uhr 0,1 Prozent. Bei 108,09 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 106,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 4.071.938 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,40 USD. Dieser Kurs wurde am 21.04.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.11.2022 (83,34 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,00 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 76.048,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75.325,00 USD umgesetzt.

Am 25.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.04.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

