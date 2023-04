Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verliert am Vormittag

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:18 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 97,00 EUR. In der Spitze fiel die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 96,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,17 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.852 Aktien.

Bei einem Wert von 121,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.04.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,00 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Abschläge von 21,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 23.04.2024 wird Alphabet A (ex Google) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,13 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

