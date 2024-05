Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 169,37 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 169,37 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 170,51 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,85 USD. Bisher wurden heute 951.087 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,70 USD. Dieser Kurs wurde am 27.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Am 12.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,320 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.04.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 7,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

